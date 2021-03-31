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各區月入中位數跌至2.7萬

2021-03-31 列印
　　疫情打擊經濟活動，不少家庭的月入顯著減少。政府統計處昨日出版《二○二○年按區議會分區劃分的人口住戶統計資料》報告書，指去年本港住戶每月入息中位數為二萬七千元，較二○一九年下跌一千七百元。資料顯示，各區月入中位數普遍下跌，在全港收入最高地區是中西區，住戶月入中位數為四萬零九百元，較去年減少五百元，觀塘區續為收入最低區份，中位數為二萬一千七百元。

　　中西區成為全港月入中位數最高的地區，所有住戶的月入中位數為四萬零九百元，高於排第二位的灣仔區，該區月入中位數為四萬元，較一九年下跌四千一百元，上述兩區住戶的自置居所比率均超過五成。第三位是西貢區，有三萬五千三百元，按年減少一千二百元，但有六成六人居住在自置物業，比例屬最高。

　　至於月入中位數最低的是觀塘區，自置居所的住戶比率亦最低，只有約三成人有自住物業。深水埗區的月入中位數為二萬三千萬元，按年跌一千三百元，排尾二；而排尾三是葵青和黃大仙區，月入中位數同為二萬四千元。

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