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美孚街市驚現11呎長大油𩺬

2021-03-31 列印
美孚街市驚現11呎長大油𩺬
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　　美孚街市一個魚檔近日驚現巨型大油𩺬，有網民在社交平台分享圖片（見圖），指該油𩺬長十一呎、約有兩個人高；魚檔負責人將其斬件出售，每斤售一百元，半日已賣剩三分一。

　　香港漁業聯盟助理主席姜紹輝對本報說，油𩺬一般要用鋼絲釣獲，上釣後，亦要用長條型的籠浸着保持生猛，難度不少。他續指，可食用的鮮魚多不勝數，較少人會特意挑選油𩺬。他指烹調油𩺬一般以豉汁蒸或炆凉瓜，以保留油𩺬滑嫩的肉質。

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