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美股中段跌84點

2021-03-31 列印
　　美國債息抽高，市場擔心資金流出股市。美國周二股市偏軟，杜指中段報三三○八六點，跌八十四點；納指則報一三○三五點，跌二十三點。滙控美國預託證券價格見四十五點九五港元，升零點五港元；騰訊則見六百一十一點八三港元，升二點三三港元。紐約期金報每盎司一千六百八十五點一美元，跌二十九點五美元；紐約期油則報每桶六十一點○五美元，跌零點五美元。

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