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美回港病人驗出變種病毒陽性

2021-03-31 列印
　　醫院管理局指發現一個經N501Y變種病毒株篩檢為陰性的臨牀樣本中，驗出對另一種變種病毒株E484K呈陽性反應，決定進一步加強對變種病毒株測試安排。

　　醫管局發言人指，一名二十八歲由美國回港的男病人，三月二十七日入住伊利沙伯醫院，並於同日稍後轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心接受獨立隔離治療，中心其後接獲通知，病人對N501Y變種病毒株測試呈陰性，故翌日安排病人轉往與另外三名確診病人一同接受隔離治療。

　　醫管局前晚接獲進一步通知，有關病人樣本的基因排序測試對E484K變種病毒株呈陽性反應。為謹慎起見，中心昨晨一時已安排有關病人及另外三名病人分別單獨隔離。發言人強調至今沒有在本地個案中發現變種病毒株。

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