美回港病人驗出變種病毒陽性

醫管局發言人指，一名二十八歲由美國回港的男病人，三月二十七日入住伊利沙伯醫院，並於同日稍後轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心接受獨立隔離治療，中心其後接獲通知，病人對N501Y變種病毒株測試呈陰性，故翌日安排病人轉往與另外三名確診病人一同接受隔離治療。
醫管局前晚接獲進一步通知，有關病人樣本的基因排序測試對E484K變種病毒株呈陽性反應。為謹慎起見，中心昨晨一時已安排有關病人及另外三名病人分別單獨隔離。發言人強調至今沒有在本地個案中發現變種病毒株。
全國人大常委會昨早閉幕，會議經表決全票通過修訂《基本法》附件一及附件二中有關行政長官產生辦法、立法會產生辦法和表決程序的決定，國家主席習近平隨即簽署主席令予以公佈，今日起實施。選舉委員會增至一千五百席...
2021-03-31
內地新疆棉事件持續，「亞瑟士」（ASICS）等品牌早前因「轉軚」刪除使用新疆棉的聲明，而被內地網民抵制。在北京，外交部表示，中國人民都有自己的腦袋及思想，有權利做出自己的選擇，否認當局在背後推動抵制行動。日本運動品牌「亞瑟士」（ASICS）日前在微博發文，表明支持新疆棉，又指堅持一個中國原則，但日本總公司開會後澄清，聲明未經授權，並刪除帖文。
2021-03-31
緬甸援助政治犯組織（AAPP）指出，自從二月一日發生軍事政變至今，緬甸累計逾五百人死亡。在周一晚至周二凌晨時分，大批示威者響應號召，通宵燃點蠟燭悼念死者。周二天亮後，很多人加入公民抗命行列，一同把垃圾扔到街上。 該組織指，周一再有十四名平民被軍警射殺，其中最少八人是在大城市仰光的南達貢區被殺的。目擊者稱，軍警周一使用比往常更大威力的武器對付示威者，清除群眾在街上搭起的沙包路障。 防暴武器驅群眾 官方電視台報道，保安部隊使用「防暴武器」驅散「暴力恐怖主義群眾」，並指暴徒摧毀了一條行人路。南達貢區一名居民說，在周二凌晨時分，該區傳出更多槍聲，令人擔心有更多人死傷。天亮後，許多居...
2021-03-31
山頂加列山道是香港一線豪宅地段，嘉利別墅正坐落於此，是次精選該盤放盤，面積1368方呎，2房2廳設計，典型豪宅廳大房大特色，內櫳清雅簡約，間隔分明，居高臨下，主要望附近翠綠山景，以及薄扶林一帶海景。 ...
2021-03-31
美債息率升至14個月高位，市場擔心資金流出股市，美股早段表現偏軟。美國10年期國債孳息率一度升至1.776厘，創去年一月以來新高，拖累杜指早段跌95點，見33075點，跌0.3%；標普500指數跌0....
2021-03-31
今屆世界盃歐洲區外圍賽B組，西班牙暫錄一勝一和，雖然保持着戰績良好的傳統，但也暴露了進攻慢熱的問題。今晚狂牛主場對科索沃，前者主帥安歷基坦言球隊近仗只靠個人質素取勝，兩星將艾華路莫拉達及奧耶沙巴爾又狀態飄忽，所以今場屬僅熟格，讓球主客和讓兩球，寧買「客勝」。（有線602、662台周四凌晨2:45直播） 西班牙無疑實力較強，世界盃外圍賽又有戰績彪炳的傳統，自九三年四月作客一球負予丹麥後，球隊在該賽六十五仗分組賽中豪取五十一勝十四和不敗佳續，今屆又暫以一勝一和排小組第二，今仗勝算高唱入雲。 連續兩場表現慢熱 然而狂牛今屆兩仗表現慢熱，繼早前主場以1:1賽和希臘後，周日作客格魯吉...
2021-03-31
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
郭富城（城城）自拍畢內地電影《我的爸爸不一樣》後便一直留港陪家人，早前仲拖太太方媛（Moka）去銅鑼灣睇畫展，逗留兩個鐘就「掉低」7位數掃走7幅靚畫！未有工開的城城近日盡情享受天倫樂，日前Moka亦於...
2021-03-31
全民抗疫逾一年，疫情開始減退，反映在統計數據上。昨天公佈的二月零售銷貨價值近三百億元，按年上升三成，終止連續二十四個月的跌勢，而早前公佈的出口數據亦呈改善的勢頭，在在顯示，香港捱過疫情最大的挑戰，開始走出困局。料多國加快推行疫苗接種計劃後，國際疫情將進一步受控，當局現在就要精準部署通關安排，適時擴大「回港易」，並準備容許低疫情區域人士入境免隔離，帶動經濟回升。 內地疫情清零多時，港府推出了「回港易」計劃，讓在廣東省和澳門的港人，持病毒檢測陰性報告，便可預約回港，抵埗後不用十四天隔離檢疫。自推行以來，沒有發生問題，港府應與廣東省以外省市展開商討，探討擴大「回港易」至廣東省以外...
2021-03-31
筆者不是喜歡賽後怪責騎師的人，尤其在投注之前早已知道的。像薛恩，很早已指出他最大問題是末段起動較慢，經常要到最後一二百米，才能讓座騎逐步加速，如此讓賽當然難贏，若投注了而最終輸在直路發揮，也沒得好怨。...
2021-03-31