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二月零售銷售大升30%

2021-03-31 列印
■邵家輝表示，疫情將決定零售銷售額高或低，促市民盡快接種疫苗。資料圖片
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　　本港零售銷貨價值終止連跌二十四個月的跌勢，今年二月零售總值二百九十五億元，按年大升三成，但仍遜於市場預期的四成多。累計今年首兩個月，零售貨值上升僅百分之二點七。其中網上銷售價值臨時估計為十八億元，按年大升超過一半。

　　政府發言人說，二月零售銷售按年大幅上升，反映農曆新年的正面影響，以及疫情於去年初爆發，令比較基數十分低；由於旅遊業持續冰封，零售業在短期內仍困難，盡早恢復跨境旅遊至為重要。

　　批發及零售界議員邵家輝表示，疫情將決定零售銷售額高或低，加上仍有各項防疫措施，促市民盡快接種疫苗，以早日恢復通關，刺激零售業表現。零售管理協會主席謝邱安儀指，會員反映目前消費情緒仍非常弱，預料仍會有店舖倒閉，雖然未來五天長假期市民會留港消費，對零售有正面作用，但無訪港遊客，銷售情況仍較弱。

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