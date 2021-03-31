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申永久離港提取積金 去年第三季8100宗

2021-03-31 列印
■去年強積金供款保持平穩。 資料圖片
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　　積金局昨天發表強制性公積金計劃統計摘要，在去年第三季，以永久離港為理由提取強積金的申索宗數為八千一百宗，較前一季增加約百分之三十五；涉款十七點零四億元，按季大增百分之七十二，是二○一四年有公佈以來最高。

　　去年的強積金供款保持平穩，其中所錄得的自願性供款為歷年之冠，總額達一百四十一億，較二○一九年增長百分之九。截至去年十二月底，強積金總資產約一萬一千四百億，其中扣除收費及費用後的淨回報超過四千億。自制度在二○○○年實施以來的年率化淨回報為百分之四點八，高於同期的百分之一點八通脹率。

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