﻿冰島率先開放旅遊 已打針入境免隔離

歐洲國家全速打疫苗，準備開關！冰島國家廣播電台及電視台報道指，冰島將允許從神根區以外國家，已接種新冠疫苗的遊客入境，毋須接受檢測和隔離。



冰島今年初率先簽發「疫苗護照」，為所有接種完第二劑新冠疫苗的公民簽發「疫苗護照」，方便他們在歐洲自由出行。同時，冰島也是成為歐洲神根區第一個向接種新冠疫苗的人員發放此類證書的國家。



冰島指，接種獲得歐盟藥品管理局核准及世衞認可的四種疫苗，包括復必泰、阿斯利康疫苗、Moderna疫苗及強生疫苗，皆可入境豁免檢疫；但本港有接種的科興疫苗則未包括在內。