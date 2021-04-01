﻿增三無源頭病例 均益大廈疑垂直播疫

復活節快到，本港疫情現隱憂，昨天新增三宗本地源頭不明的確診及初步確診病例，其中一名物業管理公司文員居於曾出現疫情的西營盤均益大廈三期B座。專家視察後認為大廈有垂直傳播，均益大廈三期B座二樓以上十號室須撤離，其他居民要再做強檢。



本港昨天新增六宗確診個案，一宗為本地源頭不明，病者是一名二十五歲男子，在油麻地砵蘭街46至52號任職物管公司文員，周一起流鼻水，當日仍上班。他居於西營盤均益大廈三期B座四樓十號室，樓下同座向單位一家三口上月中確診；而他上月十八日接受強檢的結果為陰性。



政府專家顧問袁國勇視察後稱，最大可能是部份居民使用抽氣扇時都有打開窗戶，造成室內負壓，天井位的風會流入室內。三樓十號室有一名患者的病毒量很高，若他使用抽氣扇時，病毒隨暖空氣向上走，形成煙囪效應；而樓上單位同時開窗，就受到感染。雖然九號和十號單位共用天井位，但渠管情況理想。袁指九號單位暫時毋須撤離，但要盡早做檢測。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者接受強檢至病發相距約十一天，或是早前於大廈受感染，但潛伏期較長，故強檢未能發現；亦可能是患者在社區受感染。



本港亦新增兩宗本地源頭不明初步確診個案，包括一名二十三歲天花裝修工人，他居於油塘油麗邨智麗樓，公司位於旺角廣東道1131至1133號。另一名五十六歲女病人家住北角五洲大廈，在灣仔金御海鮮酒家擔任樓面員工，每星期工作兩至三天，職責是開茶。她周一起不適，昨日仍上班，其上月十五的定期檢測結果為陰性。