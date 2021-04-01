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中澳台抵港今起統一檢測

2021-04-01 列印
　　政府宣佈，由今日起將統一自中國各地，即內地、澳門及台灣抵港人士接受新冠病毒核酸檢測的安排，經陸路口岸或透過「回港易」計劃抵港者，須抵港前三日內持陰性核酸檢測證明，並在入境後第二及第十二日再做檢測；如經機場抵港者，除抵港當天須接受「檢測待行」外，亦須入境後第十二日做檢測。以一名旅客於今日到香港為例，須在今日或翌日做第一次檢測，相隔十二日後作第二次檢測。

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