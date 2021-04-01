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雲南瑞麗增六確診 市民須居家隔離

2021-04-01 列印
　　內地前天新增十一宗新冠肺炎確診個案，當中六宗為本土病例，均來自接壤緬甸邊境的雲南省瑞麗市，其中一人為緬甸籍。當地亦新增三名無徵狀感染者，均為緬甸籍。

　　瑞麗市疫情防控指揮部宣佈，開展市區全員核酸檢測，市區所有居民須居家隔離一星期。居家隔離期間，除超市、藥店、農貿市場外，其他經營場所一律停業。當局亦會嚴厲打擊非法偷越邊境行為。另外，瑞麗市於去年九月，就曾因緬甸籍人士偷渡入境，導致多人確診。

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