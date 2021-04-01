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梁振英：修改選舉制 助特區處理房屋民生問題

2021-04-01 列印
　　全國政協副主席、前行政長官梁振英接受彭博通訊社訪問時說，修改香港選舉制度，有助特區政府處理房屋短缺等民生議題。

　　梁振英認為，房屋短缺是很多香港社會與經濟問題的根源，必須創造更多土地去提供房屋，修改選舉制度後，希望立法會的阻撓會更少，甚至無阻力，認為有助加快政府推行政策。他指政府官員可能將聚焦提供更多住屋單位，又說不可能讓每個人高興。

　　另外，規劃署昨日發表載列二○二一至二○二九年香港人口分佈最新推算數字報告書，推算香港人口在二○二九年將會增加至七百八十九萬；觀塘區、元朗區及沙田區會是人口最多的三個區議會分區，東區是最多長者分區。

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