香港展開新冠疫苗接種計劃一個月，截至昨天，約有四十五萬六千人注射了科興疫苗或復必泰疫苗，以十六歲以上人口計算，接種率約百分之七，相比正在全速接種的歐盟國家，香港較為落後，長此下去，不利抗疫，也會拖慢經濟復甦速度，並不符整體利益，各界要動腦筋，鼓勵市民加快接種，其中僱主應想出更多勉勵方法，增加僱員打針的積極性。 香港接種率緩慢上升，按此速度，或須延至明年才可以達至七成的門檻。若言如此，香港的群體免疫力或較遲才出現，影響所及，通關較遲才實現，疫苗簽證亦會姍姍來遲。政府曾表示，會研究誘因，鼓勵市民打針，如注射了疫苗的市民，社交距離限制較少，但一直未見出籠，反映當局可能顧慮引起爭議...

2021-04-01