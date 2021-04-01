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美股中段升17點

2021-04-01 列印
　　市場觀望美國大搞基建的成效，美股個別發展，科技股表現較佳。美股杜指中段報三三○八四點，升十七點；納指則報一三二六二點，升二百一十七點。滙控美國預託證券價格見四十五點二六港元，跌零點二四港元；騰訊則見六百一十八點八七港元，升八點八七港元。

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