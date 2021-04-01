豪宅檢值七千萬毒品海關拘「製毒大師」

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，周一到西貢區展開緝毒行動，在一名可疑男子身上紙袋檢獲約二點二公斤的懷疑可卡因及霹靂可卡因。他被押解至附近一個豪宅私人單位搜查，發現有一個巨型夾萬，內藏約五十二公斤用汽車品牌包裝作掩飾的懷疑毒品可卡因。
被捕男子二十五歲，報稱建築工人。方向榮形容該男子是可卡因「製毒大師」，除懂得以傳統方法梳打粉製作霹靂可卡因，也有利用罕見的化學物料淨化霹靂可卡因表面，令成品外表更雪白。
上周復必泰疫苗包裝被揭有瑕疵，須暫停注射。代理商復星醫藥日前遞交調查報告，不排除與長途運輸過程中的環境因素有關，強調無證據顯示已抵港的兩個批次存在安全風險。公務員事務局局長聶德權預料，下周初復活節期間...
2021-04-01
新疆棉風波未平，瑞典品牌H&M因抵制新疆棉而被中國網民揚言抵制，H&M發聲明回應，指現時正全力獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信心。不過，有部份網民不滿聲明未有正面回應問題。而微博流傳...
2021-04-01
小米春季產品發佈會上百花齊放，不但是史上新品最多的發佈會，除一口氣推出所有的新品外，宣佈更新品牌標誌（Logo）。不過由於外觀上只是將Logo「方變圓」，不少網民批評「搵笨」，更有人指「小米本身都有搵人笨」，而原研哉是「搵笨中的搵笨」。據報，小米全新標誌是由武藏野美術大學教授、日本設計中心（NDC）董事長原研哉親自操刀，歷時三年完稿。小米官方介紹，新的標誌採用了新的「超橢圓」輪廓設計，並重新設計了「xiaomi」字母Logo，表面上只是方變圓，但背後融入了「Alive」設計理念的思考，具備「超橢圓」數學之美的新Logo。
2021-04-01
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分行經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園11期8座中層C室，面積505方呎，兩房間隔，望街景，以850萬易手，呎價16832元。據悉，原業主於00年2月以2...
2021-04-01
市場觀望美國加公司稅至28%，以斥兩萬億美元大搞基建的成效，美股個別發展，科技股表現較佳。美股杜指早段微跌13點，見33053點，標普指數升0.5%，納斯達克指數早段升1.6%。市場觀望，美國進行以萬...
2021-04-01
阿德萊德聯澳職季初戰績平平，幸功勳鋒將奇治葛雲二月以借將身分回歸後，領軍豪取五連勝升上第二位。今午聯賽榜首大戰作客近況回落的中岸水手，此子勢跟後輩古辛尼恩基及史提芬莫克合力攻破一哥大門，率隊報捷兼奪取榜首寶座，客勝去馬。 （無線myTV Super901台今午4:40直播） 奇治葛雲曾兩度效力阿德萊德聯，也是一五至一六球季贏得澳職冠軍的成員之一。該隊二月從沙地阿拉伯球會艾華達借回此子，總監布魯斯迪捷視之為更衣室榜樣外，也希望他挽救球隊聯賽開季八輪僅三勝一和四負的頹勢。 奇兵回歸五連勝 這位廿九歲左翼不負眾望，二月尾作客西悉尼流浪者起孖，近五輪聯賽獨取四入球兩助攻，領...
2021-04-01
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》在宣佈加開兩場後，門票仍供不應求，適逢政府放寬演唱會入座率至75%，MIRROR昨在社交平台宣佈不但加推門票，更終極加開一場，門票今日開...
2021-04-01
香港展開新冠疫苗接種計劃一個月，截至昨天，約有四十五萬六千人注射了科興疫苗或復必泰疫苗，以十六歲以上人口計算，接種率約百分之七，相比正在全速接種的歐盟國家，香港較為落後，長此下去，不利抗疫，也會拖慢經濟復甦速度，並不符整體利益，各界要動腦筋，鼓勵市民加快接種，其中僱主應想出更多勉勵方法，增加僱員打針的積極性。 香港接種率緩慢上升，按此速度，或須延至明年才可以達至七成的門檻。若言如此，香港的群體免疫力或較遲才出現，影響所及，通關較遲才實現，疫苗簽證亦會姍姍來遲。政府曾表示，會研究誘因，鼓勵市民打針，如注射了疫苗的市民，社交距離限制較少，但一直未見出籠，反映當局可能顧慮引起爭議...
2021-04-01
蘇偉賢馬房的「恆駿寶駒」，昨晚在潘頓胯下於泥地一哩賽事後上險勝，取得馬兒本身在港第十場頭馬之餘，所贏得的獎金亦累積過千萬港元，以一匹九歲老馬來說，成就實在非常難得。而對於蘇偉賢，「恆駿寶駒」是其從練以...
2021-04-01