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豪宅檢值七千萬毒品海關拘「製毒大師」

2021-04-01 列印
　　海關毒品調查科人員日前在西貢拘捕一名男子，檢獲約五十五公斤懷疑可卡因毒品，市值超過七千萬元。海關形容被捕男子是「製毒大師」，疑受過專門訓練，懂得利用較少見的化學原材料，淨化霹靂可卡因表面，以提升售價。該男子被落案起訴一項製毒及販毒罪，今日提堂。

　　海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，周一到西貢區展開緝毒行動，在一名可疑男子身上紙袋檢獲約二點二公斤的懷疑可卡因及霹靂可卡因。他被押解至附近一個豪宅私人單位搜查，發現有一個巨型夾萬，內藏約五十二公斤用汽車品牌包裝作掩飾的懷疑毒品可卡因。

　　被捕男子二十五歲，報稱建築工人。方向榮形容該男子是可卡因「製毒大師」，除懂得以傳統方法梳打粉製作霹靂可卡因，也有利用罕見的化學物料淨化霹靂可卡因表面，令成品外表更雪白。

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