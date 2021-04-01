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美續停港特殊關稅地位

2021-04-01 列印
　　美國國務卿布林肯就《香港人權民主法案》要求每年檢視香港自治情況，向國會提交報告，指港人自由及權利續被北京打壓，決定延續去年起美方暫停給予香港特殊關稅地位的做法。布林肯在報告指出香港反對派人士遭任意拘捕及含政治動機的檢控，選舉被押後，而司法獨立、學術及出版自由亦受壓，公眾示威活動不獲批不反對通知書，他向國會認證香港一國兩制已毀滅，無法享有特殊待遇。

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