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IVE生雷射筆照警員 認暴動囚四年

2021-04-01 列印
IVE生雷射筆照警員 認暴動囚四年
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　　二十一歲香港專業教育學院男學生蔡子聰（見圖），於前年八月在荃灣參與反修例遊行期間，用雷射筆照向警察頭部，其後離開到深水埗另一示威現場後被捕。男學生早前承認一項暴動罪，昨日被判囚四年。

　　法官杜大衛判刑時指案情嚴重，判刑需更着重懲罰阻嚇。杜官引述辯方求情指被告僅曾使用雷射筆，沒有參與其他暴力行為，只因人群效應一時衝動犯案。杜官引梁天琦案例反駁指基於案件嚴重，量刑須考慮被告協助他人作為，而使用或威嚇使用暴力，須受法律制裁。

　　杜官不接納被告衝動犯案，指雷射筆照射他人眼睛可致盲，考慮到暴動現場有人投磚頭及汽油彈等，被告在場提供支援，故以六年為量刑起點，認罪扣減至監禁四年。

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