  • 2021年4月1日 星期四
  • 28º
  • 72%
熱門： 倫常命案黃埔魯振順張國榮黎智英
【頭條開Live x 東周網 - 中醫專題：跌打骨傷】

日報新聞 > 港聞

太古城天降鋁窗擊中途人 男戶主被捕

2021-04-01 列印
　　太古城發生墮窗擊中途人事件，一名男子涉嫌容許物件從高處墮下被捕。事發昨早八時許，一名六十四歲姓朱女途人，行經太古城海天花園恒天閣時，有鋁窗甩脫跌落街擊中其面部，由保安員協助報警，她受傷後仍清醒，由護車送往東區醫院治理。警員接報後到場，發現地下遺有一扇約一百三十厘米乘三十厘米的鋁窗窗框，玻璃碎落一地，經初步調查後，登上墮窗的單位，並以涉嫌容許物件從高處墮下拘捕一名五十四歲姓項男住戶，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd