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葵涌邨單位起火 女住戶涉縱火被捕

2021-04-01 列印
　　葵涌邨一個單位早上發生火警，起火成因有可疑，警方調查後，拘捕起火單位女住戶，涉嫌在房間縱火。被捕人及其十五歲女兒和大廈另外四名住客，吸入濃煙不適送院，已經出院。警方正調查縱火動機。

　　事發在昨早八時前，曉葵樓一個單位起火，火勢迅速蔓延，火舌及大量黑煙湧出窗外，窗框被燒爛，有碎片跌落街。警方接獲多個報案求助。火警期間不少居民帶同飼養的寵物逃生。消防派出一隊煙帽隊到場將火撲滅，火警中約二百名居民疏散。

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