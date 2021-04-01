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通識科改名「公民與社會發展科」

2021-04-01 列印
通識科改名「公民與社會發展科」
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　　課程發展議會與考評局公開考試委員會昨日通過修訂新高中四個核心科目的優化方案，其中將向教育局提議把通識教育科改名為「公民與社會發展科」，課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容；仍屬必修必考，並會安排學生到內地學習，但會取消獨立專題探究。議會期望於二○二一至二二學年的中四級開始推行新方案，現時高中生則沿用原有課程。

　　中文及英文科會整合必修和選修部份，減少公開評核試卷數目；數學科就不涉及課程和考評的改動，但校方可讓部份學生只修讀數學科必修部份的「基礎課題」及部份「非基礎課題」。新方案預料可釋放約一百至二百五十小時，議會相信待方案落實後，學校領導人員會做好變革管理，亦可減輕學生考試壓力，對所有學生有裨益。

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