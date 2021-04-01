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資格審查委會成員欲參選須請辭

2021-04-01 列印
　　立法會討論全國人大決定完善本港選舉制度的小組委員會昨召開會議，政制及內地事務局局長曾國衞指資格審查委員會的成員，日後若要參選必須請辭，避免利益衝突，而持有外國護照的人可參選選委。

　　他指資格審查委員會的成員要相當熟悉憲法、國安法等，亦要有相當行政經驗，由主要官員擔任並無不妥。至於選委會第四界別中，內地港人團體代表的組成，曾國衞指正與內地五個辦事處揀選合適團體，作為選民基礎。他又指計劃在六月重新進行選民登記。

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