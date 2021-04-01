青年疫下留家易墮賭博陷阱 有人破產收場

疫情下更多熟悉網絡世界的青年墮入網上賭博陷阱。香港明愛家庭服務明愛展晴中心指爆疫逾一整年，共接獲六十二人曾參與網上賭博的求助，是機構有紀錄以來十年新高，其中有十八人欠債六十萬元，更有人先賭未來錢，導致破產收場。



現年三十歲、從事文職的阿強（化名）賭齡超過十年，他於疫情下在家工作，透過互聯網接觸到足球外圍網站，能「篤手指」先賭未來錢，高峰時一度贏得十多萬元，但之後愈輸愈多，曾試過單一下注輸掉七十萬元，要家人動用置業的「首期」還債。他亦變本加厲借貸賭博，最終破產收場。中心呼籲市民切勿輕視網上非法賭博引起的上癮問題，促警方加強打擊。



