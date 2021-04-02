﻿餐飲留位理想 戲院樂園售票多 復活節預訂火熱 消費力勢爆發

一連五天復活節假期開始，港人依然飛不得，無法外遊，積壓消費力大爆發。戲院不少場次的戲票售罄，High tea餐廳訂枱情況理想，海洋公園和迪士尼樂園的售票銷售熱烈，不少酒店staycation訂房亦爆滿。疫情放緩，市民趁復活節唞唞氣。



疫情放緩，港府放寬多項限聚令。戲院入場人數上限由昨日起放寬至七成半。英皇戲院指出，今日不少場次已滿座，而高先電影院亦指多場爆滿。



食肆雖維持四人一枱，但八人開餐，可分兩枱坐。在山頂新開張的餐廳Camellia（圓圖），以粉紅色「山茶花」裝潢，旋即成為打卡熱點，外望可享綠色山景，「紅寶石朱古力下午茶」十分受歡迎，Camellia負責人說訂位情況理想。此外，由名廚張錦祥打理的「祥仔辣辣」，早前在日出康城商場開分店，由於鄰近有溜冰場帶動人流，令「祥仔辣辣」訂枱超預期。



海洋公園及迪士尼樂園的入場人數上限，於昨日起由一半增至七成半。海洋公園昨早十時湧現人潮，大批市民在園外「打蛇餅」等候入場。公園表示，市民反應熱烈，昨日及今日預約名額已滿，假期其餘日子只有少量餘額，呼籲有興趣的市民盡快預約。迪士尼樂園昨日起至本月七日都開放，截至昨午，據其網上系統，仍有名額可供預約。



不少港人懷念飛行樂趣，HK Express本月二十五日推出的「香港飛香港」Flycation，約一百個名額，兩人收費一千七百八十八元起，經已客滿。



酒店Staycation受歡迎



酒店亦趁復活節推出Staycation及餐飲禮遇，尖沙嘴的五星級半島酒店便推出各式優惠，例如兩人入住，每房每晚二千九百八十元起享用各式客房，並可在酒店內餐廳，分別享用一千元及二千元的美食禮遇等。灣仔四星級六國酒店在假期間大部份雙人牀客房都已被預訂。



公眾在假期吃喝玩樂，切忌「樂極生疫」。港大學感染及傳染病中心總監何栢良提醒市民，避免「一窩蜂」外出活動，以免好像以往長期假一樣，假後即疫情反彈。