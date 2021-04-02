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﻿「旅行精」部署疫後出行 預購來年北海道機票

2021-04-02 列印
■HK Express再次推出Flycation，已經客滿。
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　　多國加緊為民眾打疫苗，困在香港逾一年的市民，不少籌備「疫後」出遊行程。有熱愛旅行的夫婦對本報表示，打算明年一月中旺季往北海道滑雪，原本打算預購國泰航空的航班，但來回機票逾萬元，於是選擇全日本空輸航空，每人來回機票約七千五百元。

　　Expedia表示，根據調查，七成一受訪者有意比原訂花費更多，以前往願望清單上的地方。Expedia又引述去年下半年的用戶數據指，香港在旅遊目的地搜索中名列第一，可見大部份港人希望透過本地遊，減輕未能外遊之苦。而在搜尋量最高的十個目的城市中，日本佔三個，是入榜城市最多的國家，其中東京、大阪、札幌分別排行第三、六、七名。

　　東瀛遊執行董事禤國全認為，一般一月都屬旅遊旺季，有意疫後出遊的港人，現時先預購航班，「鎖定」價格較低機票，是合理做法。
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