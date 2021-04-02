﻿「旅行精」部署疫後出行 預購來年北海道機票

這天跟朋友聊天，說人的命運。 我說如果真信命的話，那就得認命。有說命運就像一早設定的方程式，人的一生都是跟着既定的程序走。如果是這樣的話，便是天命不可違，強拗也沒用，不如順其自然，隨遇而安。若是硬不信命，偏要逆天而行，看起來好像很反叛，但有趣的是，如果你信命的話，怎知這個反叛不是你人生的其中一條程序，一切命中註定，是成功是徒勞，都是冥冥中的安排。 命好命壞，命貴命賤，便也沒得拗了。 如此身不由己，好像很無奈。我跟朋友說，命格不由己，但人格則可以自己創造。 命可賤，人不可賤。便如我認識一個朋友，她的命真的不能算好，兒時離鄉別井，長大遇人不淑，婚姻不好，子女不好，事業上常常被人...

2021-04-02