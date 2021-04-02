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﻿新增13宗確診 兩本地感染源頭不明

2021-04-02 列印
　　本港昨天新增十三宗新冠肺炎確診，當中兩宗為本地源頭不明個案，包括一名二十三歲天花裝修工人，他居於油塘油麗邨智麗樓，公司位於旺角廣東道一一三一至一一三三號，最後上班日期為上周六，翌日出現咳嗽及腹瀉。另一名五十六歲女病人在灣仔金御海鮮酒家擔任樓面員工，住北角五洲大廈，她周一起出現氣促，前日仍有上班。
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