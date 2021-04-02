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柳俊江衝燈撞電單車 被控危駕下周四提堂

2021-04-02 列印
　　三十九歲傳媒人柳俊江涉嫌於去年十二月二十九日晚上在尖沙咀衝燈撞電單車被捕，警方昨天落案起訴他一項「危險駕駛」罪，案件將於四月八日於九龍城裁判法院提堂。事發時，柳從梳士巴利道十八號一停車場駛出漆咸道南，往油麻地方向行駛，期間疑未依照交燈號停車，撞及同一時間駛出的電單車，電單車司機倒地受傷，須送往醫院治理。

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