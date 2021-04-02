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通識改名「公民與社會發展科」

2021-04-02 列印
　　教育局公佈高中四個核心科目的改革內容，接納課程發展議會與考評局公開考試委員會通過的優化方案，其中通識科將改名為「公民與社會發展科」，維持必修必考，公開試設達標與否，下學年中四級起實施。

大學入學要求改為「達標」

　　有關調動亦影響大學入學要求，大學校長會決定由二○二四至二五學年起，大學基本入學要求將改為「332」及「達標」。

　　「公民與社會發展科」包含三大學習主題，包括一國兩制下的香港、改革開放以來的國家，以及互聯相依的當代世界；不設獨立專題探究；及提供內地考察機會。公開試評核時間為兩小時，只有一卷設資料回應題，成績分別為「達標」及「不達標」。

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