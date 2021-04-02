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美股中段升118點

2021-04-02 列印
　　市場憧憬美國大搞基建刺激經濟，杜指中段報三三○九九點，升一百一十八點；納指則報一三四二九點，升一百八十二點。滙控預託證券價格見四十五點四六港元，升零點一一港元；騰訊則見六百五十三點三二港元，跌零點六八港元。

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