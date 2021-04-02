女性更年期與荷爾蒙補充劑

更年期是女士們人生必經階段，潮熱冒汗、煩躁不安這些更年期徵狀或許影響着不少婦女；若女士認為相關徵狀對生活質素造成影響，或出現提早收經，骨質密度下降等情況，可按個人身體需要，使用荷爾蒙補充劑，紓緩上述情況。



「更年期」在醫學上的定義，是指女士連續一年再沒有經期。本港婦女平均於50至51歲期間收經，而收經年齡可受不同因素影響，例如家族遺傳及先天卵巢功能等，部分女士更會早於40歲前收經。停經意味着卵巢停止分泌女性荷爾蒙，身體若未能適應，有機會產生潮熱冒汗等症狀，同時骨質流失速度會加快，骨質疏鬆風險上升，特別是提早收經的女士，由於過早缺乏雌激素的保護，患上心血管疾病或腸癌的風險亦相對增加。



要彌補體內荷爾蒙的流失，更年期的女士可考慮使用荷爾蒙補充劑，紓緩更年期引起的不適，並預防因提早收經而誘發的健康風險。至於女性是否適合服用口服荷爾蒙補充劑，取決於各自身體狀況，醫生會評估利弊，考慮處方短期藥物，讓女士們順利過渡更年期，服用期間亦會因應實際情況調節藥量。在服用雌激素的同時，亦需要配合服用黃體酮，避免出現子宮內膜增厚或致癌的風險。



更年期並不是洪水猛獸，如果是提早收經的婦女，補充劑有助紓減不適；女士們可先諮詢醫生意見，了解用藥的可能性。女士們也要記得，每一年定期接受婦女檢查，預防更年期後可能誘發的疾病。



最後提醒大家，紓緩更年期引起的徵狀有不同方法，各有不同成效、副作用及風險，女士應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的方案。



