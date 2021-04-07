台星15萬人海上遊零確診 星夢郵輪冀復航一周三班seacation

新冠肺炎疫情困擾全球逾一年，郵輪業陷入停頓狀態。本港郵輪碼頭直至目前仍然停止運作，於香港上市的雲頂香港旗下「星夢郵輪」去年分別派出兩艘郵輪往台灣和新加坡，在當地復航環島遊及公海遊，迄今合共接待逾十五萬人次旅客，一直沒出現感染個案，為籌備本港復航打下一支強心針。「星夢郵輪」強調，已經在郵輪上推行一系列加強版防疫措施，亦積極配合各地政府的衛生安全要求，目前正密切與香港政府磋商，爭取在暑假前復航，一旦成事，計劃每星期啟航三班由本港出發的公海遊，讓港人參加seacation。



雲頂郵輪集團市場部高級副總裁李鳳霞接受本報專訪時指出，集團在香港停航超過一年多，期間取消五百多個航次，流失約一百五十萬人次載客量。



台灣疫情一早清零，星夢郵輪「探索夢號」早於去年七月往台灣復航；另一艘「世界夢號」去年十月亦在新加坡重新接待遊人。她形容台、星兩地復航至今完全沒人在船上確診，是全球郵輪業走出疫情的重要一步，「復航咗八個幾月，見到係安全同成功，大家經過多個月來防疫實戰，已經建立咗安心安全嘅郵輪旅遊新常態。」



船上增換氣消毒設施



李鳳霞強調，為了把傳染風險降到最低，郵輪上的防疫措施大為加強，例如將郵輪載客量減半、部份客房改裝成負氣壓房、船上增設PCR新冠病毒核酸測試儀等，而所有船上公共空間、客房連同員工房，都設有鮮風系統，每小時換氣六至十五次，空氣經過濾後會於船身另一側排出，以杜絕空氣循環交叉。船上亦增設多部自動洗手機，乘客不用按鍵，就有出水及洗手液清潔。餐廳取消自助取餐，客人不用自取食物，由廚師準備好，交由已穿戴防護裝備的員工遞送。船上戲院或表演場所等均限制入場人數，座位之間有安全距離等。



此外，郵輪公司亦跟從當地政府嚴謹的防疫指引，如新加坡政府要求旅客在碼頭做快速病毒檢測，獲陰性結果才放行登船；旅客亦須安裝政府官方追蹤程序及攜帶人流密度監測器，提醒旅客即使在船上的公共空間，亦要保持社交距離，如兩人相距少於兩米，連接藍芽的防疫器就會發出聲響。此外，郵輪須向第三方認證機構申領符合當地政府衛生安全標準的證明。



李稱，總結兩地安全出航經驗，希望香港政府能夠盡快商討香港的復航條件，以預留充足時間規劃航線和重新聘請工作人員，目標爭取安排排水量十五萬噸的「雲頂夢號」今個暑假前復航，初期部署每星期從香港開出三次公海遊旅程，料會相當受歡迎，「好多人都好渴望可以出吓境，放鬆吓。」記者 黃素珊



