港具配套優勢 復航惠及下游產業鏈

「星夢郵輪」過去一直以香港郵輪碼頭作為全年母港，突如其來的新冠疫情，重挫國際郵輪業，旗下兩艘郵輪已轉戰台灣基隆及新加坡，另一艘正等候時機在本港復航的「雲頂夢號」，目前停泊在馬來西亞海域。雲頂郵輪集團市場部高級副總裁李鳳霞表示，疫情前，香港是亞洲郵輪市場第二個增長最快的城市，她讚揚香港既有良好的郵輪基礎建設配套，亦有大量本地遊客需求，建議當局在疫情大為放緩後，把握本地遊需求旺盛的時機，繼續發展該優勢。



李表示，若本港恢復航運，即使為防疫只招待郵輪容納量的一半客人，也會聘請正常郵輪營運所需約七八成人員，以維持最高的服務質素水平；同時郵輪復航可帶動燃油及食品等供應，惠及下游產業鏈，以及激活啟德郵輪碼頭附近餐飲及零售業，對紓緩失業率以及恢復經濟活動有一定作用。



此外，李透露，郵輪業一向與本地旅行社密切合作，以往約七至八成郵輪團預約都經旅行社報名，認為本港復航的話，對提振旅遊業大有好處。



