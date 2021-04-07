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新症七宗 12日大嬰確診

2021-04-07 列印
　　本港昨天新增七宗新冠肺炎確診個案，當中三宗屬本地感染，均是前天確診、感染源頭不明的旺角惠豐中心豐澤電器男職員的同住家人，包括一名十二日大男嬰，為本港爆疫以來最年幼確診者。

一家四口中招

　　新增的三宗本地關連個案同住在油塘邨華塘樓，分別為染疫豐澤男職員的三十一歲妻子、七歲長女，以及十二日大的幼子；兩名子女先後發病，妻子則無病徵。由於男患者以及一對早前確診的夫婦先後到訪鯉魚門廣場地下街市，該街市列入強檢名單。

　　此外，四宗輸入個案中，三宗來自印度，其餘來自巴基斯坦。

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