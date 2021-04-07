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歐洲藥品管理局：阿斯利康疫苗與血栓有關

2021-04-07 列印
　　歐洲藥品管理局主管疫苗的高層卡瓦萊里昨向傳媒透露，英國阿斯利康新冠疫苗與接種者出現血栓有明顯關連，雖然目前不清楚有關反應的具體原因，但與其他年齡層相比，年輕接種人士出現腦血栓的病例高於預期，而歐洲藥品管理局即將公佈有關消息。

  歐洲多國有人接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓，其中多人死亡，歐洲藥品管理局其後展開調查。德國、意大利、法國、西班牙及荷蘭目前都禁止年輕人接種阿斯利康。另外，特首林鄭月娥昨日到訪社區疫苗接種中心，呼籲市民盡快預約接種，可享有「完成接種」身份，從而符合日後方便出行或進行某些活動的條件。

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