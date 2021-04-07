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郭榮鏗已離港 與家人定居加拿大

2021-04-07 列印
　　去年十一月被禠奪立法會議員資格後宣佈退出政壇的郭榮鏗，《東周刊》報道指他已經與家人先後離開香港，前往加拿大定居。據報道指，郭榮鏗去年十一月底獨自前往到英國倫敦，再轉抵加拿大，至今仍身處海外。郭榮鏗妻兒二月中旬亦已經抵達加拿大溫哥華。

　　郭榮鏗本來是加拿大公民，二○一二年卻放棄了國籍而進入香港政壇，在該年接替吳靄儀出選立法會法律界並當選。去年四月，港澳辦及中聯辦就立法會內務委員會未選出正副主席予以強烈譴責，批評他濫用權力故意癱瘓立法機關運作。

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