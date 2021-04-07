  • 2021年4月7日 星期三
  • 26º
  • 66%
熱門： TVB黎瑞剛郭榮鏗啤酒黎智英

日報新聞 > 港聞

民主黨面對千萬元財赤

2021-04-07 列印
　　民主黨昨日表示，新一財政年度面對近一千萬元財政赤字，部份黨員牽涉法律訴訟，預料達數百萬元以上。民主黨籌款委員會主席袁海文說，今年的獎券籌款今日起至六月一日發售，目標為四百萬元。他透露黨內立法會議員已全部辭職，加上疫情下難以舉辦晚宴，獎劵成為唯一籌款方式。

　　另外，全國政協副主席、前特首在社交網發帖狙擊民主黨，嘲諷該黨「年底選舉，九月決定」，形容民主黨這個泛民第一大黨「淪落至此」，是「盲頭烏蠅合體」的下場。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd