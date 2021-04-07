民主黨面對千萬元財赤

近期新冠肺炎疫情的日均確診病例回落至單位數字，且間中零本地確診，而源頭不明個案只是零星出現，但港人不應掉以輕心，因為同一期間，由境外輸入的染疫個案持續上升，尤其來自菲律賓的入境者，相信多數是外傭。有傳染病學專家要求港府暫停菲國人士來港，但當局遲疑未決，情況不理想。 截至前天，本港錄得一百七十三宗變種病毒個案，全部屬輸入類別，當中七十三宗來自菲律賓，佔約四成二；亦有三十五宗來自巴基斯坦，十三宗來自印度。從菲律賓輸入的變種病毒傳染力強，港人必須警惕，一旦病毒在本地傳開，極可能觸發新一波嚴重的疫情，引起災難性結果。 現在從菲國入境者，登機前要出示病毒檢測陰性結果證明，抵埗後也要接...

2021-04-07