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美股中段跌46點

2021-04-07 列印
　　美國周二股市早段窄幅上落，杜指中段報三三四八○點，跌四十六點；納指則報一三七五五點，升五十點。滙控美國預託證券價格見四十五點七一港元，升零點三六港元；騰訊則見六百五十五點八港元，升一點八港元。紐約期金報每盎司一千七百四十五點五美元，升十六點八美元；紐約期油則報每桶六十點五一美元，升一點八六美元。
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