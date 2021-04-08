親子餐廳 2021｜全港31間親子餐廳大檢閱

疫情放緩，港府批准航空公司在港上空復飛，給市民享受flycation，酒店staycation亦大行其道，但郵輪業卻面對不同的對待，被停止營運逾一年，即使鄰近地區重啟郵輪遊後證明安全，旅遊業和郵輪公司也積極游說復航，但當局未有反應，令人不明所以。 疫情爆發初期，各地數艘郵輪爆疫，令人聞海上遊色變，但郵輪公司吸取經驗後，從本港派出兩艘郵輪分別往台灣和新加坡，推出環島遊及公海遊，過去數月合共接待了十五萬人次，均沒出現感染個案，這與郵輪推行一系列加強版防疫措施有關，包括載客量減半、部份客房改裝成負氣壓房、增設病毒試儀等，而郵輪餐廳亦取消自助取餐，以防病毒傳播。 新加坡和台灣兩地s...

2021-04-08