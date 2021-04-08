﻿屯門一日三確診 ﻿﻿兩宗染疫源頭不明﻿

當本港疫情放緩，屯門出現社區疫情風險。屯門單日新增三宗源頭不明的染疫個案，當中兩人居於友愛邨愛暉樓第三座，另一名患者則住在山景邨景富樓高座。衞生防護中心不排除屯門社區存在隱形病毒傳播鏈，提醒當區居民須特別小心，若有不適，應盡早做檢測。



本港昨天新增八宗確診個案，其中六宗為輸入個案，另兩宗本地個案，都是未知感染的源頭，其中一名病者，居於屯門友愛邨愛暉樓第三座的七十一歲退休女士，她上周六頭痛，兩天後做檢測。



新症八宗 兩宗本地個案



患者日常與幾名朋友在屯門政府合署外空地晨運，近日曾光顧柏麗廣場「明星金閣海鮮酒家」、愛定商場「經典廚房」、「綠茵餐廳」、「彩晶軒」及友愛街市。



愛暉樓第三座亦有一宗源頭不明的初步確診個案，該名七十歲女病人與上述確診者的單位相距一層，並非同座向，不會共用升降機。此女病人前天因跌倒送屯門醫院，沒有病徵，經院方篩查後初步確診。內科及老人科同病格七名病人須隔離。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名初步確診者獨居，視力欠佳，不會外出，其家人及朋友平日會上門探望。她認為病毒經喉管或共用設施傳播的機會不大，由探訪者傳染的機會較大，相關人士已送檢疫，中心會追查他們與早前個案曾否到訪同一商場及街市。



屯門區恐有隱形傳播鏈



另一名屯門源頭不明確診者，是一名四十一歲男子，居於離友愛邨約半小時步程外的山景邨景富樓高座，他在中環會德豐大廈上班，上月二十九日起咳嗽，上周四仍上班，十四名同事須送檢。他在病情潛伏期間，曾到訪尖沙咀海運大廈「玩具反斗城」、旺角信和中心，並曾光顧中環萬邦行「大家樂」、萬年大廈「大快活」及士丹利街「廿一堂」。



張竹君認為，在屯門區發現三宗源頭不明個案有些巧合，但不排除該區有隱形傳播鏈，擔心未找出所有個案，提醒當區居民要特別小心，尤其市民在剛過去的長假期有較多活動，若有不適要盡早做檢測。



