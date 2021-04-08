本預約接種科興 誤打復必泰再添三宗

消息指，上月十日，一名四十七歲女子原定與兩名家人前往天暉路體育館接種首劑科興疫苗，結果誤入元朗體育館，三人誤打了一劑復必泰疫苗。三人接種疫苗後休息，期間向職員查詢時，才知出錯，中心於是為他們預約接種第二劑復必泰疫苗。
此外，政府早前亦證實，一名五十五歲患血癌外籍男子，原本上月十八日到觀塘曉光街體育館接種復必泰疫苗，卻錯誤走入九龍灣體育館，最終接種了科興疫苗。
負責營運伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄早前表示，事件屬不幸，強調絕不應再發生。
隨着各國加緊為民眾接種新冠病毒疫苗，國際間正開始商討疫苗簽證，以重啟環球旅遊。泰國一直依靠旅遊業爭取外匯收入，正大力打開旅遊大門，繼早前提出計劃在今年七月起，讓接種了疫苗的旅客可以免檢疫入境布吉島旅遊...
2021-04-08
台灣的太魯閣號火車與工程車相撞事故，造成五十死二百多人受傷的悲劇。昨日涉案工程車的工程負責人李義祥進行問詢，據運安會初步調查結果戳破李義祥的停工謊言，他更疑似非法僱用卸貨助手。而台鐵周二午已請當局查封...
2021-04-08
中美角力不斷。而正值美日會談在即，加上今夏的東京奧運，日本近日在國際事務上非常活躍。據《日經亞洲評論》報道，下周的美日首腦會談，將推出印太版「一帶一路」計劃，以抗衡中國的「一帶一路」倡議。此外，就北韓...
2021-04-08
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理劉念滿表示，長沙灣泓景臺5座高層H室，面積496方呎，兩房間隔，獲同區家庭客承接，以923萬成交，呎價約18609元，屬市價。原業主...
2021-04-08
騰訊（700）大股東Naspers昨日宣佈將再度減持騰訊股票，是自2018年口頭禁售期屆滿後，再有套現動作。Naspers旗下上市公司Prosus計劃，減持最多1.9189億股騰訊，相當於騰訊已發行股...
2021-04-08
曼聯前鋒格連活特把握隊友安東尼馬迪爾受傷，在後者養傷期間上位，近兩仗接連士哥，表現大獲好評，名宿加利尼維利更看好他入選英格蘭出戰歐洲國家盃。此子為爭紅魔正選位和國家隊席位，今晚歐霸八強首回合作客CF格蘭納達，必拼盡助紅魔打響頭炮，直取客勝。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 紅魔的法國前鋒安東尼馬迪爾早前在國際賽期間弄傷膝部，據報有機會提早收咧，十九歲的英格蘭小將格連活特遂取代前者擔正，先於英格蘭足總盃八強1:3負李斯特城時為紅魔破蛋，上仗英超主場2:1勝白禮頓更射入奠勝球，連續兩仗士哥獲隊友般奴費南迪斯稱讚：「格連...
2021-04-08
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
郭偉亮（Eric Kwok）、糖妹及涂毓麟任主持、以全新形式登場的無線（TVB）音樂節目《勁歌金曲》前晚進行錄影，參與歌手包括有張敬軒、林奕匡、衛蘭（Janice）與胞妹衛詩（Jill）、胡鴻鈞等近3...
2021-04-08
疫情放緩，港府批准航空公司在港上空復飛，給市民享受flycation，酒店staycation亦大行其道，但郵輪業卻面對不同的對待，被停止營運逾一年，即使鄰近地區重啟郵輪遊後證明安全，旅遊業和郵輪公司也積極游說復航，但當局未有反應，令人不明所以。 疫情爆發初期，各地數艘郵輪爆疫，令人聞海上遊色變，但郵輪公司吸取經驗後，從本港派出兩艘郵輪分別往台灣和新加坡，推出環島遊及公海遊，過去數月合共接待了十五萬人次，均沒出現感染個案，這與郵輪推行一系列加強版防疫措施有關，包括載客量減半、部份客房改裝成負氣壓房、增設病毒試儀等，而郵輪餐廳亦取消自助取餐，以防病毒傳播。 新加坡和台灣兩地s...
2021-04-08
第九場三班一六五○米。「電訊巴打」上次跑同程蝕了快步速之餘，直路又走相對不利跑線，最後僅負於兩匹走大外疊最有利跑線衝刺的馬，所以賽後我在筆記中列為跟進馬。既然選了作跟進馬，今仗即使不作重點推介，本來都...
2021-04-08