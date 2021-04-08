本預約接種科興 誤打復必泰再添三宗

據悉，再有三名市民因走錯疫苗接種中心，誤打一劑「復必泰」疫苗。



消息指，上月十日，一名四十七歲女子原定與兩名家人前往天暉路體育館接種首劑科興疫苗，結果誤入元朗體育館，三人誤打了一劑復必泰疫苗。三人接種疫苗後休息，期間向職員查詢時，才知出錯，中心於是為他們預約接種第二劑復必泰疫苗。



此外，政府早前亦證實，一名五十五歲患血癌外籍男子，原本上月十八日到觀塘曉光街體育館接種復必泰疫苗，卻錯誤走入九龍灣體育館，最終接種了科興疫苗。



負責營運伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄早前表示，事件屬不幸，強調絕不應再發生。



