歐洲藥品管理局：阿斯利康與血栓「可能有關」

有歐洲藥品管理局官員表示，英國阿斯利康新冠疫苗與接種者出現血栓有明顯關連，當局昨晚香港時間補充，稱阿斯利康新冠疫苗與出現血栓「可能有關聯」，有必要標明血栓為副作用。在本港，食衞局回應指，仍未收到阿斯利康提交的認可申請，強調會密切留意情況，將嚴格審批會否緊急使用。



歐洲藥品管理局公佈，委員會檢視六十二宗血栓個案，相信血栓是由免疫反應引起，但發生機會極低，大部份患者是六十歲以下女性，並在接種後兩周內發生。當局又稱，暫時未能判斷年齡是否關鍵因素，須作研究進一步核實。當局強調，接種阿斯康利疫苗的整體好處仍超出副作用風險，各國可根據疫情、疫苗供應及科學數據，決定國民接種哪種疫苗，當局會繼續監察情況。



英國政府隨即宣佈，三十歲以下民眾應接種其他疫苗。



此外，阿斯利康宣佈暫停共有三百名兒童參與的新冠疫苗測試計劃，與阿斯利康共同研發疫苗的一名牛津大學教授指，計劃本身無安全憂患，科學家正等待更多數據。



食衞局回應傳媒查詢指，衞生署仍未收到阿斯利康提交的認可新冠疫苗申請，政府會密切注意其他藥物監管當局公佈的最新資料，並會繼續與藥廠聯絡，索取相關使用安全資料。



食衞局指出，政府會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，並按照《預防及控制疾病規例》相關要求及程序，嚴格審批緊急使用，才會安排市民接種。



專家委員會：兩宗死亡與科興無因果關係



另外，本港自二月底起展開新冠疫苗接種計劃，至今累計共有十五宗有關曾接種疫苗人士死亡的個案。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨天開會討論其中三宗涉科興的死亡個案，一名於三月十三日離世的六十七歲男子，解剖報告顯示死因為冠狀動脈粥樣硬化引致的急性心肌梗塞，委員會認為與疫苗接種沒有因果關係。



一名六十八歲女子患有高血壓、血脂紊亂及甲狀腺功能減退，去世前二十六日接種科興疫苗，該女子死因是急性心肌梗塞，委員會初步認為與疫苗接種沒有直接關係。而一名六十二歲男子患高血壓在去世前二十五日接種科興疫苗，待獲得初步解剖報告後進行因果關係評估。