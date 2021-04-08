青年疫下就業感悲觀 團體促推支援政策

新冠疫情打擊本港經濟，失業率升至百分之七點二。九龍社團聯會於上月訪問四百多名十八至三十五歲的青年，發現有四成受訪青年指經濟低迷是青年失業的主要原因；近三成半人對未來就業前景非常不樂觀；近五成人對優化就業支援服務不滿。



九龍社團聯會青年委員會委員林德成指，十五至二十四歲青年的失業率近一成六，有約一萬人屬於應屆畢業生，缺乏工作經驗，在逆轉的經濟環境中搵工較為困難。聯會認為，政府應全面推動幫助青年本地及大灣區就業支援的政策，建議政府持續進修基金「加碼」、增設更多類型的就業職位空缺、推出更多「先聘請後培訓」計劃的行業選擇等。



