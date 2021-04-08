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美股中段跌64點

2021-04-08 列印
　　聯儲局今日凌晨公佈會議紀要前夕，美股窄幅上落，杜指中段報三三三六五點，跌六十四點；納指則報一三六八○點，跌十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點二四港元，升零點三四港元；騰訊則見六百一十點一三港元，跌十九點三七港元。紐約期金報每盎司一千七三十八點八五美元，跌四點一五美元；紐約期油則報每桶五十九點四五美元，升零點一二美元。

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