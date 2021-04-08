曾國衞：組織或煽動投白票 等同操縱選舉須作規管

政府計劃今年舉行立法會選舉，政制及內地事務局局長曾國衞表示，如有人組織或煽動投白票、廢票是操縱選舉，當局會研究在法例上作出規管。



立法會一個草案委員會昨繼續審議規定公職人員宣誓要求的條例草案，民建聯議員梁志祥說社會上有人認為「投白票」可能涉及觸犯宣誓條例，關注日後如有立法會議員或區議員呼籲市民在選舉中「投白票」，會否違反法例。曾國衞表示，根據人大常委會修改後的《基本法》附件一和附件二，特區政府要採取措施依法規管選舉操縱及破壞行為，「個人來說，當然投票你可以有選擇權投或不投票，但如果有人組織或特別煽動、呼籲人投白票或不投票，投廢票的情況，某程度上這都是嘗試操縱。你叫人投白票，最終選舉結果有可能改變。」他指目前法例上未必可以完全規管有關的操縱行為，當局會研究，從而符合修改後的《基本法》附件要求。



