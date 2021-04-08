立法會一個草案委員會昨繼續審議規定公職人員宣誓要求的條例草案，民建聯議員梁志祥說社會上有人認為「投白票」可能涉及觸犯宣誓條例，關注日後如有立法會議員或區議員呼籲市民在選舉中「投白票」，會否違反法例。曾國衞表示，根據人大常委會修改後的《基本法》附件一和附件二，特區政府要採取措施依法規管選舉操縱及破壞行為，「個人來說，當然投票你可以有選擇權投或不投票，但如果有人組織或特別煽動、呼籲人投白票或不投票，投廢票的情況，某程度上這都是嘗試操縱。你叫人投白票，最終選舉結果有可能改變。」他指目前法例上未必可以完全規管有關的操縱行為，當局會研究，從而符合修改後的《基本法》附件要求。
曾國衞：組織或煽動投白票 等同操縱選舉須作規管
立法會一個草案委員會昨繼續審議規定公職人員宣誓要求的條例草案，民建聯議員梁志祥說社會上有人認為「投白票」可能涉及觸犯宣誓條例，關注日後如有立法會議員或區議員呼籲市民在選舉中「投白票」，會否違反法例。曾國衞表示，根據人大常委會修改後的《基本法》附件一和附件二，特區政府要採取措施依法規管選舉操縱及破壞行為，「個人來說，當然投票你可以有選擇權投或不投票，但如果有人組織或特別煽動、呼籲人投白票或不投票，投廢票的情況，某程度上這都是嘗試操縱。你叫人投白票，最終選舉結果有可能改變。」他指目前法例上未必可以完全規管有關的操縱行為，當局會研究，從而符合修改後的《基本法》附件要求。
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魔童崛起瞄準歐國 綠木戰鬥「格」
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2020-08-15
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30歌手錄影 曾志偉現身打氣 軒仔拉隊撐新版《勁歌金曲》
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2021-04-08
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社論——快推Seacation 救旅業救郵輪碼頭
疫情放緩，港府批准航空公司在港上空復飛，給市民享受flycation，酒店staycation亦大行其道，但郵輪業卻面對不同的對待，被停止營運逾一年，即使鄰近地區重啟郵輪遊後證明安全，旅遊業和郵輪公司也積極游說復航，但當局未有反應，令人不明所以。 疫情爆發初期，各地數艘郵輪爆疫，令人聞海上遊色變，但郵輪公司吸取經驗後，從本港派出兩艘郵輪分別往台灣和新加坡，推出環島遊及公海遊，過去數月合共接待了十五萬人次，均沒出現感染個案，這與郵輪推行一系列加強版防疫措施有關，包括載客量減半、部份客房改裝成負氣壓房、增設病毒試儀等，而郵輪餐廳亦取消自助取餐，以防病毒傳播。 新加坡和台灣兩地s...
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頭號目標——追風驥足 多博一次
第九場三班一六五○米。「電訊巴打」上次跑同程蝕了快步速之餘，直路又走相對不利跑線，最後僅負於兩匹走大外疊最有利跑線衝刺的馬，所以賽後我在筆記中列為跟進馬。既然選了作跟進馬，今仗即使不作重點推介，本來都...
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