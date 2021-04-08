違《國安法》被定罪者 永久失參選特首立會資格

律政司司長鄭若驊接受傳媒專訪時表示，任何人如果觸犯《國安法》被定罪，將永遠喪失參選特首和立法會議員資格，但如只是被候選人資格審查委員會裁定不符合參選資格，便不等於永遠不及格，而是每次參選再經資審會重新審視。



鄭若驊又說，絕大部份涉及國安法的案件都在本港偵查及審訊，顯示中央信任香港。若案件涉及外國或境外勢力介入等複雜情況，便會由內地機關去處理，屆時案件的管轄、偵查、檢控、審理，甚至判刑，都會按中國的法律去做。因應《港區國安法》，律政司設立專門檢控部門，她指有關部門已成立亦正在運作，但拒透露編制及預算詳情。



