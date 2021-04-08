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兩女進食海魚 疑中「雪卡毒」送院

2021-04-08 列印
　　衛生防護中心正調查一宗涉及兩名病人的懷疑「雪卡毒」中毒個案。個案涉及兩名女子，她們於周一在家晚膳期間進食海魚，約六至七小時後出現腹痛、腹瀉等「雪卡毒」中毒病徵，翌日到廣華醫院急症室求醫，入院接受進一步治療，兩名病人情況穩定。

　　根據初步調查，涉事的魚本月四日在荃灣楊屋道街市一魚檔購買，衛生署已通知食環署，調查仍在繼續。衛生防護中心發言人指雪卡毒素食物中毒主要與進食大珊瑚魚有關。

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