馬灣發現「九龍關」界碑 團體促原址保育

團體「阡陌‧依舊」昨日在社交網站上指，在馬灣舊村與村民聊天時，意外發現一塊隱藏的「九龍關」界碑（見圖），位處一棟已經荒廢的村屋後，豎立在一堆矮樹下，甚具歷史價值，惟馬灣公園二期的翻新工程啟動，團體促政府原址保育。



根據資料，「九龍關」設於清末一八八七年，主要職能是徵收鴉片關稅，以及打擊以香港為基地的鴉片走私活動。遺跡只剩下馬灣碼頭附近的一塊「九龍關」石碑，及饒宗頣文化館內的「九龍關借地七英尺」石碑。新鴻基地產回覆傳媒查詢時表示，馬灣公園二期發展計劃重視保育和活化馬灣舊村，與政府的協議已列明會保育「九龍關」紀念碑和碑石，稍後會遞交保育方案。



