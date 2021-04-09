撞擊七車圖突圍 中彈危殆 瘋狂

司機 亡命飆車警開槍制服



一名男子駕車載着女友及女兒，沿吐露港公路往沙田期間遇上警方截查，他拒絕停車並高速狂飆，不斷衝燈，先後撞擊七輛汽車，更險夾到警員。疑車駛至沙田銀城街時受阻，警員多番警告無效，向司機轟一槍命中其右肩，結束一場亡命狂奔事件。警方拘捕男司機及坐在後座的女友，並在車上搜出一批老虎鉗等爆竊工具，兩人均有案底，被捕受查。



警方新界南交通部人員昨早十時在吐露港公路近馬料水往沙田方向設路障，自動車牌識別系統偵測到一輛駛過的銀色私家車行車證於一五年過期，遂指示男司機停車受查，但他不理，反而加速逃走。私家車沿大埔公路駛至大涌橋路燈位前，因交通阻塞停下，警車追至並落車警告司機時，疑人踩油開車，撞開前面一輪平治房車後衝燈逃脫，更於沙田路逆線行車，險與其他車輛迎頭碰撞，險象環生。



司機右肩中槍 車上女友同被捕



司機再衝燈後，沿沙田圍路駛入銀城街，再遇上前車停於燈位前，試圖在兩部的士之間「楔車罅」爬頭，但被前方一輛空載巴士擋住去路。此時，一名警長及一名警員趕至，見多次警告無效，遂拔出佩槍指向司機。疑人未有理會，多次前後行駛，如玩「碰碰車」般企圖撞開旁邊車輛突圍，先後撞擊六輛車，包括一輛巴士、一輛警車、兩輛的士及兩輛私家車。



其時，警員見車上後座有一名女子及一名女童，擔心兩人安全，警長先揮伸縮警棍擊毀兩邊車窗玻璃，再從右邊向男司機轟了一槍，擊中其右肩，然後與同袍合力制服男司機，召救護車將他送院。據悉，男司機姓孔，四十五歲，一粒彈頭留在其肩部之內，需施手術取出，情況危殆。



車上女乘客姓黃，三十七歲，疑與司機為男女朋友關係，兩歲女童為二人女兒，母女受驚送院檢驗。警員搜查涉事汽車，在車尾行李箱檢獲老虎鉗等爆竊工具，女乘客亦被捕。



行車證過期多年 車藏爆竊工具



警方指，被捕男女均有案底，男子報稱地盤工人，疑有黑幫背景，涉嫌危險駕駛、狂亂駕駛、駕駛行車證過期車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照及沒有第三者保險駕駛等被捕；女友報稱侍應，兩人同涉藏有工具可作非法用途被捕。警方稱，男司機並非車主，正了解汽車誰屬。事件中另有五人名傷者，分別為兩部的士的司機、平治女乘客及兩名警員。