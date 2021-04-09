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警方指開槍合法合情合理

2021-04-09 列印
按地制服
強行突圍
拉人搜車
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　　兩名交通警員昨早在沙田追截瘋狂飛車，在六分鐘驚險過程中，不斷警告及要求男司機停車不果，兩度險遭夾斃，警長開槍拉人。

　　新界南總區重案組總督察吳德南表示，警方向現場各駕駛者、目擊者了解追逐經過，並取走附近車輛車Cam影片調查。警方已不斷以揚聲器警告司機停車；在逃至銀城街被多車阻路下，司機多次駕車前後倒車欲逃走，又對警員警告置若罔聞，由於他嚴重影響其他道路使用者安全，為防止他人受傷及性命有危險，警長站於車外約一米多開槍，是合法合情合理。
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