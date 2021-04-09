  • 2021年4月9日 星期五
  • 21º
  • 77%
熱門： 賞你住阿布泰方東昇尋人記黃嘉威

日報新聞 > 港聞

常嬉水食欲降 海洋公園盈盈發情

2021-04-09 列印
常嬉水食欲降 海洋公園盈盈發情
Previous Next

　　一年一度的大熊貓繁殖季節來臨，海洋公園的「大熊貓之旅」展館由即日起暫停對外開放，直至另行通告，讓大熊貓盈盈及樂樂在安靜環境下準備交配。

　　園方指出，自三月下旬雌性大熊貓盈盈（見圖）變得活躍，花更多時間嬉水，食慾下降，並在棲息地留下氣味，反映她已進入發情期。雄性大熊貓樂樂亦在其棲息地留下氣味，以及不時嗅探盈盈的氣味。

　　園方稱，以上表現跟大熊貓普遍每年一次在三至五月期間出現的發情期行為脗合。盈盈及樂樂同為十五歲，牠們十年前開始嘗試自然交配，但一直未有報喜。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd