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癌病漢認暴動囚三年

2021-04-09 列印
　　一六年大年初二旺角發生騷亂案，現年二十九歲患癌無業漢陳俊樂早前被正式起訴暴動，並承認一項暴動罪。區域法院暫委法官王詩麗昨日判被告入獄三年。王官指，暴動屬非常嚴重罪行，形容案發時大批示威者聚集，數量遠超於現場軍裝警員，攻擊警方防線；在場示威者必然知自己犯法，所以戴上口罩掩飾身份，逃避法律責任。

　　辯方早前求情指，案發時任職服裝店經理的被告於一七年確診淋巴癌，手術後出現排斥反應，須定時服藥，居住環境衞生亦相當重要。王官指患病一般不是減刑因素，相信懲教署會跟進被告治療。

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