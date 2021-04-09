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美股中段跌29點

2021-04-09 列印
　　雖然勞工市場表現差過預期，但在大型科技股帶動之下，美股昨晚早段企穩，杜指中段報三三四一六點，跌二十九點；納指則報一三八○六點，升一百一十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點九五港元，升零點一港元；騰訊則見六百二十一點三七港元，升一點三七港元。
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